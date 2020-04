Muore anziana, il sindaco sarà presente alla sepoltura

ALTAVILLA MONFERRATO - E’ morta al tempo del coronavirus. Anche per lei, un’anziana di Altavilla Monferrato, da qualche tempo ospite nella Casa di Riposo di Fubine, la legge prevede la solitudine del passaggio. Così, sarà il sindaco Massimo Arrobbio ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio.

“Il paese è in lutto per la perdita di Rita Marello, delle Casazze - è intervenuto Arrobbio - sarò presente al cimitero insieme a don Macaire (di Fubine), per esserle vicino a nome di tutti”.

Domani pomeriggio, sabato, alle 15.30, la salma verrà benedetta e sepolta nel paese monferrino.