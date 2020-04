Energica: dal 20 aprile riprende l'emissione delle bollette gas

CASALE - Amc informa che da lunedì 20 aprile riprenderanno le attività di emissione dei ruoli di bollettazione gas della Società Energica, con un ritardo sul calendario di fatturazione ordinario di circa 30 giorni. A detto ritardo si sommeranno i maggiori termini di pagamento che l’Azienda ha deciso di concedere ai clienti per aiutare i suoi clienti nel grave periodo di crisi determinato dall’emergenza Covid 19; pertanto, le scadenze medie delle bollette saranno comprese fra i 40 ed i 50 giorni dalla data di emissione.

Ad esempio le bollette relative al bimestre gennaio-febbraio, che avrebbero dovuto essere emesse intorno al 24 di marzo, con scadenze comprese fra il 24 aprile ed il 5 di maggio, saranno emesse entro il 30 aprile con scadenza il 22 giugno. I termini di pagamento di 53 giorni si sommano quindi ai 36 giorni di ritardo dell’emissione determinando un termine totale di pagamento di 89 giorni, anziché 30/40 giorni come da ordinarie scadenze.

Energica ricorda inoltre che per l’emissione di fatture a saldo è necessario lasciare l’autolettura del proprio contatore nel periodo compreso fra il 15 aprile ed il 30 aprile mediante una delle seguenti modalità:

Call Center 800 143 330 – telefonando al Numero Verde e digitando la lettura del contatore (esclusi i numeri presenti dopo la virgola); Web - accedendo alla propria area clienti; Smartphone - qualora si abbia attivato in sede contrattuale il servizio “autolettura con smartphone”, nelle date sopra indicate verrà trasmesso un sms per l’invio del proprio dato di lettura del contatore; In forma scritta - mandando una comunicazione che contenga i seguenti elementi minimi rilevabili sulla bollette: codice cliente, codice contratto, data di rilevazione della lettura, lettura del contatore ai seguenti recapiti mail: backoffice.vendita@energicagas.postecert.it; Fax: 0142 334989; posta ordinaria: Energica S.r.l. Via G.A. Morano 15033 Casale Monferrato; Cartolina - compilando e restituendo la cartolina di autolettura – ove lasciata dal letturista.