Sabato di Pasqua tragico: 11 morti al Santo Spirito di Casale

CASALE - Il bilancio odierno dall'ospedale Santo Spirito di Casale, in questo sabato di Pasqua, è molto duro. Undici morti e nove nuovi ricoveri.

A comunicarlo è il Comune di Casale Monferrato. Sono segnalate inoltre otto dimissioni ma il dato dei decessi e dei ricoveri impone ancora una volta di mantenere alta l'attenzione e di restare il più possibile nelle proprie abitazioni.

Il sindaco Federico Riboldi invita per domani alle 11 la cittadinanza a un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime e per dimostrare vicinanza ai tanti impegnati nella lotta al coronavirus.