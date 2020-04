Da Casale Insieme guanti e camici per Adi e Hospice

CASALE - Nei giorni scorsi, il gruppo di cittadini nato dalla lista civica Casale Insieme ha consegnato materiale sanitario, nella mani dei responsabili dell’Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) e dell’Uocp (Hospice, Unità Operative di Cure Paliative).

Frutto di una colletta interna, si tratta di guanti e camici, entrambi monouso, donati agli operatori che, insieme a Vitas, si occupano principalmente di pazienti oncologici e pazienti con patologie invalidanti. "Figure e unità che in questi giorni sono apparse forse un po' meno alla ribalta pubblica. Cogliamo l’occasione per porgere un sentito quanto caloroso ringraziamento allo sforzo del personale ospedaliero, Oss, infermiere, infermieri, medici ma anche medici di famiglia, soccorritori e tutti coloro che ci permetteranno di uscire al meglio da questa situazione. E non dimentichiamo anche tutte le professionalità che garantiscono al nostro Paese e alla nostra comunità i servizi essenziali" spiegano.

Il commento del coordinatore Gabriele Merlo: “Abbiamo saputo che Adi e Uocp, le due strutture dell Asl che operano sul nostro territorio in assistenza domiciliare, stavano esaurendo camici e guanti monouso. Ci siamo attivati e con un po' di fortuna siamo riusciti a reperirli e a consegnarli. È il nostro piccolo grazie a tutte le operatrici e operatori di due strutture all'avanguardia della sanità casalese.”