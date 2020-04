La Pasqua solidale di Giarole

GIAROLE - Il venerdì di Pasqua, l’Oratorio di Giarole, in collaborazione con il Comune e i volontari della Protezione Civile, ha distribuito a tutti i bambini e i ragazzi del paese più di 90 uova di Pasqua solidali, acquistate facendo delle donazioni ad alcune Associazioni quali l'Oftal di Casale, l’Anffas e la Croce Rossa Italiana. Un gesto di vicinanza a tutti i ragazzi in età scolare e un contribuito alle associazioni che così tanto si prodigano sul territorio.

Nel frattempo il Comune ha provveduto, con il prezioso aiuto dei volontari della Protezione Civile, alla distribuzione delle mascherine. Dopo una prima fornitura da parte della Protezione Civile di Casale, distribuite agli operatori sanitari del soggiorno per anziani Airone, ai residenti segnalati con patologie pregresse e a tutti gli esercizi pubblici,successivamente è stata distribuita a tutti gli abitanti una seconda fornitura di mascherine acquistate dal Comune stesso in collaborazione con i Comuni di Occimiano e Conzano. È prevista una terza fornitura di mascherine per tutti gli abitanti giarolesi, che avverrà la prossima settimana. Si tratta di dispositivi acquistati dal Comune e integrati con nuovi invii della Protezione Civile e dalla collaborazione con la “Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato”.

Inoltre è stata effettuata una spazzatura straordinaria in tutte le vie, preceduta da un'opera di sanificazione degli arredi pubblici e dei cassonetti stradali.

In questa settimana comincerà la distribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a tutte le persone residenti che hanno fatto e ne faranno richiesta, se rispondenti ai requisiti richiesti dal Dpcm. A tale proposito sono stati presi accordi con alcuni esercizi di vendita della zona e la locale Farmacia.

Il comune di Giarole, persistendo il periodo di crisi legato alla diffusione del Covid-19, ha disposto il rinvio al 16 luglio della scadenza del versamento del saldo della tassa rifiuti Tarip 2019.Tale sospensione non comporterà sanzioni o altri oneri a carico del contribuente.