Controlli di Polizia alla Posta Centrale di Casale

CASALE - È in corso in questi minuti una vasta operazione di controllo, a cura degli agenti del Commissariato di Casale Monferrato, in piazza Cesare Battisti. Viene monitorata la lunga coda di persone in procinto di accedere alla Posta Centrale, costituita da diverse decine di persone, una fila che occupa integralmente uno dei due "lati lunghi" della piazza. Diversi poliziotti si stanno occupando di verificare le autocertificazioni e la presenza di indifferibili motivazioni per gli spostamenti.