Leardi Serale: video-lezione con il Centro per l'Impiego

CASALE - Nonostante l’emergenza sanitaria, continuano le lezioni nella forma di didattica a distanza anche per il corso “Amministrazione, Finanza e Marketing” sezione serale dell’Istituto Superiore “Leardi”. Nella serata di mercoledì 8 aprile, con grande partecipazione degli allievi, è stato realizzato un incontro in videoconferenza con Silvia Ferraris del Centro per l’Impiego di Casale Monferrato.

La relatrice ha trattato ed approfondito tematiche relative al mercato del lavoro, oggetto di studio del percorso Afm. Sono state date importanti informazioni sulle azioni da intraprendere per la ricerca attiva del lavoro, indicazioni sulla compilazione di un curriculum vitae, suggerimenti per affrontare un’efficace colloquio di lavoro e un’ampia panoramica degli attuali istituti contrattuali.

Gli argomenti trattati e le esemplificazioni rese andranno ad arricchire li Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) del corso serale al fine di contribuire a far acquisire agli studenti le competenze necessarie a decidere consapevolmente sul percorso di studio e lavoro, favorendone il successo formativo e andando ad implementare ulteriormente il legame tra il mondo dell’istruzione e del lavoro.