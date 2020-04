A Casale anche oggi nessun decesso. Ripetuti i tamponi alla casa di riposo

CASALE - Ancora una giornata con il numero zero alla casella dei decessi per covid all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Tre i nuovi ricoveri e cinque le dimissioni. A comunicarlo è il sindaco Federico Riboldi nel corso del consueto messaggio serale.

Intanto proseguono numerose le iniziative avviate grazie alla a generosità dei monferrini, dai singoli cittadini alle aziende del territorio: "Consegna delle apparecchiature sanitarie ai professionisti che si occuperanno del monitoraggio domiciliare dei malati Covid-19. Accordo con una primaria struttura alberghiera del territorio per permettere a chi viene dimesso dall’ospedale di trascorrere la convalescenza in tutta sicurezza. Distribuzione dei computer agli studenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione che, così, potranno seguire da casa le lezioni» dice Riboldi.

Infine, sulla questione dei tamponi alla casa di riposo, effettuati ma non analizzabili: "Sono stati ripetuti, a tempo di record". Si sollecitano i risultati.