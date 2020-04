Alberi pericolanti per la pioggia. Vigili del Fuoco in azione

MIRABELLO - Due diversi interventi legati al maltempo per i Vigili del Fuoco di Casale. Ieri pompieri in azione a Casale, nella zona del cimitero ebraico (via Cardinal Massaia) e a Mirabello (in foto) per la messa in sicurezza di alcuni alberi, danneggiati e diventati pericolanti per le piogge di queste ore.

Sempre nella giornata di ieri si è reso necessario un ulteriore intervento tra l'abitato di Roncaglia e Camagna: sulla Sp40 la Fiat 600 condotta da una signora è uscita di strada autonomamente (probabilmente per il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia), riportando fortunatamente solamente ferite lievi.