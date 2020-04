Liberazione: sabato la corona al Monumento ai Caduti di Casale

CASALE - Non potrà tenersi alla Cittadella di Casale come da tradizione il momento clou delle celebrazioni della Festa di Liberazione di sabato. Sarà, come in tutt'Italia un 25 aprile diverso e, almeno fisicamente, poco partecipato.

Oltre alle iniziative dell'Anpi, tuttavia, è previsto un "momento ufficiale" a cura del Comune. L'appuntamento, al quale ovviamente la partecipazione della cittadinanza non sarà possibile, si terrà nei giardini della stazione ferroviaria. Alle 15.30 di sabato il sindaco Federico Riboldi, accompagnato dal Gonfalone della Città di Casale Monferrato, nel rispetto delle misure di sicurezza, deporrà una corona di alloro al Monumento dei Caduti.

Il Comune ha annunciato che all'evento parteciperanno il presidente dell'Anpi Gabriele Farello e il presidente del Comitato Unitario Antifascista Germano Carpenedo.