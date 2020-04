Casale: le proposte economiche anti-Covid. Tre decessi all'ospedale

CASALE - Il prossimo consiglio comunale di Casale, in programma mercoledì 29 aprile, discuterà (dopo il passaggio in Commissione) alcune proposte del "Pacchetto economico" della Giunta per contrastare le difficoltà del periodo Covid.

La proposta dell’Amministrazione, annunciata nel video dal sindaco Federico Riboldi, dal vice Emanuele Capra e dall'assessore Gianni Filiberti comprende: proroga e rimodulazione in quattro rate della Tassa rifiuti. Esonero al 100% per tutte le attività economiche che hanno dovuto chiudere durante l’emergenza. Esonero della Tassa di occupazione di suolo pubblico per tutti gli ambulanti che non hanno potuto esercitare la propria attività e per quei soggetti economici che non hanno potuto restare aperti.

Per quanto riguarda il bilancio dall'Ospedale Santo Spirito, oggi si sono registrati 3 decessi, 5 dimissioni e 5 ricoveri.