Il filantropo Olmo a Casale, 300mila euro già spesi per presidi e mascherine

CASALE - "Raid" a Casale questo pomeriggio per l'avvocato Carlo Olmo, filantropo e maestro di arti e filosofia orientale all'accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli. Da mesi Olmo con il suo "Movimento del Lupo Bianco", percorre il nord ovest intervenendo, dove viene chiamato, per donare mascherine, guanti tanti presidi utili contro il Covid. Oggi è stata la volta del reparto di medicina del Santo Spirito, della Casa di Riposo e di alcuni medici di medicina generale. Olmo, scortato dai militari della caserma Scalise di Vercelli, alla Casa di Riposo è stato accolto dal direttore Paolo Barbano che ha ricevuto 100 ffp2, 3 sanificanti e anche mascherine chirurgiche. «Dove ci chiamano andiamo - ha spiegato Olmo - è un piccolo gesto ma che può salvare vite umane. Dall'inizio dell'emergenza ho investito oltre 300mila euro ma il sorriso di chi le riceve in dono non ha prezzo. Anche i cittadini devono fare la loro parte».