A Murisengo il triste record del maggior incremento di decessi

MURISENGO - Il Comune di Murisengo è quello che in Italia ha fatto registrare, nei primi mesi del 2020, il più alto incremento di decessi rispetto all'anno precedente. Un numero spaventoso, +1100%, riportato dall'Istat.

La percentuale è altissima perchè alzata dalla presenza in paese di Casa di Riposo e Rsa, tra le più colpite in tutto il Piemonte in questi mesi di emergenza Covid. Molti anziani sono morti e il dato è particolarmente significativo in una comunità, come quella murisenghese, che conta circa 1400 abitanti.

Del triste primato si sono interessate anche le telecamere del Tg3 Regionale che hanno dedicato alla situazione di Murisengo un servizio nell'edizione della sera. Tra gli intervistati anche il sindaco Giovanni Baroero.