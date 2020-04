Polizia Locale: a Casale in 14 giorni 22 spostamenti ingiustificati

CASALE - Sono 423 i controlli effettuati nelle ultime due settimane dalla Polizia Locale di Casale Monferrato, operazioni mirate alla vigilanza sul rispetto delle limitazioni imposte agli spostamenti delle persone e alle attività degli esercizi commerciali per prevenire e ridurre la propagazione del contagio da Covid-19.

392 i controlli sugli spostamenti della persone, 31 sulle attività commerciali: le violazioni accertate sono state 22 per spostamenti non giustificati e 3 per il mancato rispetto della sospensione dell’attività di vendita.

In particolare le violazioni inerenti alle attività commerciali sono state tutte accertate nella giornata di sabato 25 aprile nell’ambito di controlli, anche congiunti con il Commissariato di Polizia di Casale Monferrato, e hanno riguardato due tabaccherie e un minimarket, risultati aperti e in attività nonostante il Decreto n. 47 del Presidente della Regione Piemonte abbia disposto la sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di edicole, farmacie e parafarmacie, per le giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio.