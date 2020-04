Riapre il centro di raccolta rifiuti, ma solo per il verde e su prenotazione

CASALE - Cosmo informa che a partire da oggi, lunedì 27 aprile e fino a diversa comunicazione, è nuovamente possibile conferire rifiuti da manutenzione del verde (sfalci e potature) al Centro Intercomunale di Raccolta di via Grandi 45 a Casale.

Il conferimento sarà possibile solo previa prenotazione, una volta alla settimana per utente.

Le richieste di prenotazione vanno effettuate esclusivamente al numero 349.4719024 oppure per mail a isola@cosmocasale.it, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16. Non saranno ammessi al centro di raccolta conferimenti differenti, utenti senza, prenotazione o con prenotazione in diverso orario. Per accedere al Centro è obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti.