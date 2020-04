L'appello Pd: "Il Comune di Casale impegni risorse proprie"

CASALE - In vista del Consiglio Comunale di domani, dopo Ritrovare Casale, interviene anche il Pd casalese. I Dem, incassano con favore la decisione dell’Amministrazione che, aderendo ad alcune delle proposte avanzate qualche settimana fa proprio dal Pd, ha deciso l'esonero dalla Tari e dalla Tosap per le attività relativamente al periodo di chiusura e di spostare e rateizzare la Tari per la cittadinanza.

I Dem chiedono un passo ulteriore a Palazzo San Giorgio: «Se lo Stato è intervenuto con risorse, forse non sufficienti, ma comunque ingenti in termini generali, attraverso gli ammortizzatori sociali, i bonus, i trasferimenti ai comuni per le principali emergenze, sono i privati ad aver dimostrato una generosità enorme attestata dalle tante donazioni. È venuto il momento che il Comune faccia la propria parte ed impegni risorse proprie. Non è più procrastinabile una verifica dei risparmi che le attività interrotte (scolastiche, culturali, manifestazione) hanno prodotto sul bilancio comunale. Da quelle risorse e da quelle che vanno necessariamente richieste con forza alle istituzioni superiori (Stato e Regione) va creato un fondo per la ripartenza che possa essere di garanzia per le attività e le famiglie che dovranno affrontare le conseguenze economiche di questa crisi sanitaria».

Il Partito Democratico Casalese torna a richiedere l'aiuto di Amc: «Che attraverso il suo braccio Energica si è sempre dimostrata munifica nell’elargire fondi per la realizzazione delle più svariate attività. Si tratta di impegni nel venire incontro alla cittadinanza per quanto riguarda le bollette e la capacità di convogliare risorse dove necessarie. Serve un scatto e solo con coraggio è possibile farlo, tutti insieme».