Il Sobrero progetta e realizza i supporti per le visiere di protezione

CASALE - Anche il mondo della scuola sta dando il suo contributo ai sanitari nell'affrontare l'emergenza Covid. Al Sobrero, dopo vari tipi di raccordi per i respiratori, sono stati progettati i supporti per dpi con visiere in plexiglass. La Protezione Civile ne ha richieste un centinaio e 30 sono già state consegnate dai Vigili del Fuoco all'Ospedale di Casale. «Vengono utilizzate le stampanti 3d dell'istituto ma anche quelle private dei ragazzi dei corsi di elettronica e meccanica - spiega il professor Fulvio Prete - Abbiamo ripreso e adattato progetti esistenti alle esigenze specifiche. Si tratta di dare un mano ma, allo stesso tempo, di rafforzare le competenze».