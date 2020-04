Per il rilancio di bar e ristoranti Italia Viva chiede dehors agevolati a Casale

CASALE - Il Coordinamento di Italia Viva di Casale Monferrato interviene con alcune proposte alla Giunta Riboldi mirate al sostegno di bar e ristoranti, messi in crisi dalle misure anti-Covid.

I Renziani monferrini propongono l’esenzione totale della tassa sul plateatico per gli esercizi già in possesso del permesso e per le nuove domande, di semplificare e agevolare la richiesta di nuovi spazi e l’ampliamento degli spazi esistenti e, per incentivare la ripresa e vivacizzare il centro storico della città, permettere la chiusura al traffico in orario serale di alcune vie, come avvenuto in manifestazioni ben riuscite quali “Aperto Per Cultura”.

«Quanto appena elencato si rende necessario poiché le direttive imposte dall’emergenza sanitaria attualmente in corso, dalle limitazioni alle restrizioni previste per la fase due, mettono a forte rischio la riapertura di queste attività già gravemente colpite dalla chiusura forzata, delineando ripercussioni negative per tutto il tessuto socio-economico della città. Ci auguriamo che l’amministrazione colga queste richieste con lo spirito di collaborazione con il quale è stata formulata, perché ora è il momento di cercare coesione per una piena ripresa, per la nostra città e per tutto il territorio».