Una cabina di regia per seguire la curva dei contagi

TORINO - Ecco la nuova ordinanza firmata dal governatore Alberto Cirio, in vigore fino al 17 maggio. Tra le disposizioni, come annunciato, anche l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza) e, riguardo alle seconde case, il via libera ai residenti in Piemonte solo per lo spostamento individuale in ambito regionale esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione, con obbligo di rientro in giornata.

L'ORDINANZA FIRMATA DAL GOVERNATORE CIRIO

Inoltre, domani - in accordo con le Prefetture - sarà attivata con delibera “un’ulteriore cabina di monitoraggio provincia per provincia - spiega Cirio - che quotidianamente possa farci capire l’evoluzione del contagio alla luce della necessità del Piemonte per le sue aziende e i suoi lavoratori. Dipenderà molto dalla responsabilizzazione delle persone”.