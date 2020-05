I Bus di Casale nella fase 2. Nei mesi scorsi 91% di passeggeri in meno

CASALE - Si è ridotto ma non si è mai interrotto, nemmeno nelle settimane di maggiore "stretta" delle misure anti-Covid, il servizio di trasporto pubblico urbano di Casale. Sono state adottate diverse misure di sicurezza: sanificazioni giornaliere, isolamento per le cabine dei conducenti. A breve saranno installati a bordo i dispenser di gel sanificante, a disposizione dei passeggeri.

L'ingresso sul mezzo è consentito esclusivamente a coloro che indossano mascherina protettiva e che non abbiano una temperatura corporea superiore ai 37.5°. L'entrata sul mezzo è consentita dalla sola porta anteriore e l'uscita da quella posteriore o a metà dell’autobus, utilizzando i posti a sedere individuati con apposita segnaletica e rispettando la distanza sociale di un metro dagli altri passeggeri quando si viaggia in piedi.

Gli orari del servizio Trasporti non subiscono variazioni, si prosegue con le tabelle del periodo "non scolastico". Continua la sospensione della vendita di biglietti a bordo, quindi si raccomanda l’uso dei biglietti e degli abbonamenti in formato digitale oppure acquistando i titoli di viaggio presso le rivendite autorizzate.

Per gli aggiornamenti i passeggeri possono consultare il sito www.amcasale.it sezione Trasporti; è inoltre possibile avere informazioni su orari e linee telefonando al numero 0142 334418.

Per quanto riguarda i dati: nella Fase 1 i passeggeri sono diminuiti del 91% soprattutto per effetto della chiusura delle scuole.