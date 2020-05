La Formula 2 verso la ripartenza: in acqua anche Longhi

CASALE - Motonautica Formula 2, a breve sarà emesso il nuovo calendario. Dopo quasi 2 mesi di lavori per riorganizzare il campionato, il circus sarebbe già pronto ed in attesa di ricevere il nuovo calendario agonistico 2020.

Tra rinvii e cancellazioni delle prime prove del calendario originale, Uim e Federazione Italiana Motonautica sono al lavoro per riprogrammare la stagione con nuove date. In osservanza alle norme, si tornerà in acqua per i test avendo anche in altra regione: in Emilia Romagna presso Motonautica di S. Nazzaro con sede Monticelli D’Ongina (Pc) campo Federale nel caso del driver casalese Paolo Longhi del team Rowe Power Boat F2.

Si sta organizzando la logistica per gli spostamenti delle imbarcazioni e dello staff tecnico provenienti da Germania/Italia.

«Volevo fare i miei personali complimenti a tutta la mia Città tutti quanti si sono comportati da veri guerrieri, avessi io quella energia continuerei a corre ancora per 20 anni. Piacerebbe invitarvi ad una delle mie gare appena ricomincia il campionato» le parole del pilota monferrino.