Il Rainbow Team di Fabrizio Bocca non si ferma

CASALE - Il lockdown non ferma il Rainbow Team. Così si è espresso il team principal Fabrizio Bocca, uno dei migliori piloti del mondo della motonautica e originario proprio di Casale.L’ex campione di Formula 1 ha infatti detto che sono molti i progetti, attualmente, in cantiere. Tuttavia, pur essendo la motonautica uno sport praticato prevalentemente in estate e, quindi, per questo leggermente avvantaggiato rispetto agli altri, il ritorno alle competizioni non sarà per nulla facile.

L’edizione 2020 del Waterfestival Viverone sarà infatti sicuramente rimandata. Lo stesso Bocca, organizzatore della prima edizione, specifica che quella di quest’anno dovrà essere portata a termine per il risalto turistico ed economico che permetterebbe di dare a tutta la zona interessata, dichiarando la propria soddisfazione nel vedere la motonautica come un mezzo di rinascita del territorio piemontese. Ragionando in ottica futura il Rainbow Team ha confermato molti defli atleti all'interno della propria scuderia e ne ha inseriti di nuovi, tra i quali spicca il nome di Oleg Bocca, figlio di Fabrizio.

Nella prospettiva della ripresa delle attività sportive, la motonautica potrebbe essere una delle discipline maggiormente tutelate dal decreto previsto per il 18 maggio che potrebbe quindi autorizzarne la ripresa immediata degli allenamenti. Conclude Bocca dicendo che il sindaco di Viverone ha autorizzato la navigazione delle acque del lago, augurandosi quindi che ciò sia possibile anche sulle acque del “nostro” fiume Po.