StraCasale 2020 sospesa. Si valutano alternative

CASALE – Uno degli eventi più attesi dalla comunità casalese quest’anno non potrà svolgersi. Era nell’aria la notizia che l’edizione 2020 della StraCasale, programmata per il 15 maggio, sarebbe stata quanto meno sospesa ed è infatti arrivata l’ufficialità.

Il ricavato della gara podistica non competitiva sarebbe stato tradizionalmente destinato a Fondazione piemontese per la ricerca del Cancro e ad Anffas. A tal proposito il sindaco Federico Riboldi e il suo vice Emanuele Capra hanno spiegato: «Nel caso non fosse possibile recuperare la gara di solidarietà , ci adopereremo per organizzare qualche iniziativa che possa, comunque, far sentire all’Anffas e alla Fondazione ricerca sul cancro la vicinanza e la solidarietà del territorio».

Per quanto riguarda un possibile riposizionamento nel calendario dell’evento i due amministratori hanno specificato: «Insieme agli organizzatori valuteremo, nel rispetto della normativa, date o soluzioni alternative».