I pubblici esercizi di Casale riuniti in un'unica associazione

CASALE - La delegazione Fipe-Confocommercio di Casale, associazione che racchiude tutti i pubblici esercizi del territorio, è operativa a partire da oggi 14 maggio e può già vantare diversi sportelli e servizi a disposizione degli imprenditori.

Fabrizio Rizza, noto imprenditore casalese, è stato infatti nominato delegato Fipe per la capitale monferrina e ha voluto spiegare: «Abbiamo voluto dare operatività ad una idea che abbiamo da tempo: costituire anche formalmente il gruppo dei pubblici esercizi del nostro territorio, per dare assistenza, rappresentanza, servizi e risposte concrete agli imprenditori del settore che stanno vivendo una crisi non pronosticabile e si trovano a dover affrontare problematiche nuove».Continua il neo delegato sottolineando: «Il confronto con gli altri colleghi ed il supporto di una associazione che a livello provinciale e nazionale può contare su professionisti in grado di dare assistenza e competenza, è fondamentale. Oggi più che mai».

Hanno dato seguito alle parole di Rizza le dichiarazioni di Vittorio Ferrari e Alice Predazzi, rispettivamente presidente e direttore della Confcommercio provinciale: «Oggi più di sempre, il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale, per fronteggiare al meglio le problematiche poste dalla crisi e per poter disegnare scenari di ripartenza e ricostruzione di un nuovo scenario economico e sociale». I due dirigenti concludono poi con un augurio: «Auguriamo al nuovo Delegato Fabrizio Rizza buon lavoro, ben conoscendone qualità, professionalità ed entusiasmo».