Buon bilancio al Santo Spirito. Da domenica i test sierologici a Casale

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi, il vicesindaco Emanuele Capra e l'assessore Luca Novelli, nel messaggio serale dal Comune, parlano dell'inizio dei test sierologici che partiranno domenica. I test saranno in totale 5000. I primi domenica per chi ha affrontato l’emergenza in prima linea: Forze dell’Ordine, personale sanitario, volontari del soccorso, dipendenti comunali e delle municipalizzate. Tutto sarà svolto in totale sicurezza al PalaFiere, grazie alla collaborazione della Protezione Civile. Per quanto riguarda il bilancio dell’ospedale Santo Spirito sono stati registrati 0 decessi, 2 nuovi ricoveri e 8 dimissioni.