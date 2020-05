Troppa pioggia: a San Germano "esce" la Gattola

CASALE - A causa dell'intensa pioggia che ha investito anche il Casalese a partire dalla serata di ieri, il torrente Gattola, all'altezza di San Germano (Casale), questa mattina è fuoriuscito dal suo alveo invadendo anche la sede stradale. Come si nota dagli scatti del nostro lettore Angelo Mazzetto, le acque del rio sono tracimate in uno dei loro "abituali" luoghi di sfogo, l'abitato di Strada Bassotti. In questo momento la situazione è tornata alla normalità.