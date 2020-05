Nuovamente accessibile il Centro di raccolta rifiuti di Casale

CASALE - La Cosmo ha comunicato che da domani, 20 maggio, riaprirà il Centro intercomunale di raccolta di via Grandi. Sarà possibile quindi conferire al suo interno tutte le tipologie di rifiuti previste dal regolamento vigente consultabile sul sito aziendale .

Il conferimento sarà possibile esclusivamente tramite prenotazione che dovrà essere effettuata contattando il numero 349 4719024 oppure scrivendo a isola@cosmocasale.it dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.45. Nel caso in cui si preveda di conferire diverse tipologie di rifiuto, queste dovranno essere precedentemente differenziate in modo da rispettare i tempi di scarico.

Gli utenti che accedono al Centro per la prima volta dovranno registrarsi almeno 24 ore prima dello scarico. Per la registrazione si dovrà inviare un'e-mail all’indirizzo info@cosmocasale.it, allegando la copia di un documento d’identità in corso di validità e quella del tesserino sanitario, entrambe dell’intestatario della tassa rifiuti dell’immobile da cui provengono i rifiuti e l'indirizzo dell'immobile.

Il Centro di Raccolta sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.45 e il sabato dalle 9 alle 11.45 e poi ancora dalle 14 alle 16.45.

Da oggi, 19 maggio, sono nuovamente accessibili anche gli uffici della Cosmo, che seguiranno la fascia oraria che va dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.