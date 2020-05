"Un libro in riva al fiume" con gli Amici del Po

CASALE - Gli Amici del Po, dopo aver ripristinato il pontile danneggiato a fine 2019, hanno pensato a una nuova iniziativa che possa permettere una fruizione ancora più confortevole di viale lungo Po Gramsci. Sarà infatti installata, nella giornata di sabato, una casseta di legno realizzata dal mastro d'ascia Severino Livieri, nella quale verranno collocati tanti libri.

L'idea di "Un libro in riva al fiume" è quella di offrire un'opportunità ulteriore ai tanti frequentatori dell'area: una piccola libreria in cui si potranno prendere e lasciare libri, a disposizione di chiunque voglia trascorrere qualche ora di relax in uno degli scorci più suggestivi della città.

L’area verde in prossimità del grande fiume è sicuramente tra i luoghi più frequentati della città ed è da anni curata dai volontari dell'associazione "Amici del Po" che si occupano, tra le tante cose, del taglio dell'erba, della messa in sicurezza degli alberi pericolanti e della pulizia dell'attracco. Sono state anche collocate alcune panchine sempre più utilizzate dai monferrini, soprattutto in queste settimane.

«Con le manifestazioni forzatamente sospese a causa del Covid, continuiamo le nostre iniziative» - ha spiegato il presidente Massimo Sarzano.

Per informazioni rivolgersi all'indirizzo e-mail info@amicidelpocasale.it oppure andare sul sito dell'associazione.