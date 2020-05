Cambiano gli orari del Centro di Raccolta rifiuti di Casale

CASALE - La Cosmo ha comunicato che, a seguito delle numerose richieste ricevute e tenuto conto della lunga chiusura a causa del lockdown, da lunedì 25 maggio l’orario di apertura del Centro Intercomunale di raccolta di Via Grandi a Casale sarà modificato e ampliato.

I giorni di apertura del Centro saranno dal lunedì al venerdì, in orario continuato, dalle ore 7 alle ore 17.30.

Le modalità di conferimento sono consentite per tutte le tipologie di rifiuto previste dal vigente regolamento consultabile sul sito aziendale .

Gli utenti dovranno seguire comunque delle indicazioni precise: il conferimento sarà infatti possibile solo previa prenotazione e indossando la mascherina, non saranno ammessi utenti senza prenotazione o con prenotazione in diverso orario e nel caso in cui si preveda di conferire diverse tipologie di rifiuto queste dovranno essere precedentemente differenziate, in modo da rispettare i tempi di scarico assegnati.

Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate esclusivamente al numero 349.4719024 oppure allo 0142 451094, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30.

Per gli utenti che accedono al CdR per la prima volta sarà necessaria una registrazione, che non potrà essere contestuale allo scarico ma anticipata di almeno 24 ore. Per registrarsi sarà nescessario inviare un' e-mail all’indirizzo info@cosmocasale.it allegando la copia di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario della tassa rifiuti dell’immobile da cui provengono i rifiuti,l’indirizzo dell’immobile e la copia del codice fiscale o tesserino sanitario in corso di validità sempre dell’intestatario della tassa rifiuti.