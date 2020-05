Due Casalesi a dialogo con i Vip nel video dei TheShow

CASALE - Anche due casalesi, l'imprenditore Gianpiero Berrone e l'infermiera Valeria Franceschini hanno preso parte al video su Youtube "Connettere 12 Sconosciuti - L'Italia Riparte dal Digitale - [Esperimento Sociale]" realizzato dai celebri youtuber theShow.

Nel video si pone l'attenzione sull'importanza del mondo digitale e di internet in questo periodo di ridotta possibilità di interazioni umane "dirette" e di quanto continueranno ad esserlo nella ripartenza. «Costretti in casa nei giorni più concitati dell’emergenza coronavirus, le videocall hanno preso il posto delle riunioni di lavoro e degli aperitivi, lo streaming ha preso il posto del cinema, lo shopping online e il food-delivery hanno sopperito all’impossibilità di regalarci un momento di piacere all’esterno» dicono i TheShow.

Alessio Stigliano e Alessandro Tenace del canale YouTubetheShow, hanno coinvolto aiuto di alcuni ospiti d’eccezione: The Jackal, Filippo Tortu, Bruno Barbieri, Marco Montemagno, Roberto Vecchioni e Fedez e hanno dato vita all’esperimento sociale “Connessi, L’Italia Riparte dal Digitale”.

Con i Vip sono stati messi in contatto, in 6 differenti videochiamate (montate nel video pubblicato su Youtube) altrettante persone comuni. Tra loro Gianpiero (che ha parlato con il comunicatore Marco Montemagno) e Valeria (che ha incontrato lo chef Bruno Barbieri). A ciascun partecipante è stato chiesto di provare a instaurare una “connessione umana” con l’altro, senza conoscersi e parlarsi prima, ma solo guardandosi negli occhi per un minuto.

«Nel dialogo che ne è seguito, i partecipanti hanno poi potuto capire cosa li rendeva vicini seppure nella distanza fisica. L’esperimento ha così messo in scena in maniera netta e chiara quell’azzeramento delle distanze che è proprio delmondo digitale, con i protagonisti che si sono ritrovati a condividere pezzi di vita, emozioni e aneddoti su come la propria professione o lasemplice quotidianità si siano adattati e trasformati grazie alla Rete» spiegano gli organizzatori dell'esperimento.

Il video è stato realizzato con il supporto del video il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, Google Italia e Show Reel Media Group. Nel filmato è presente anche l'intervento del ministro Vincenzo Spadafora.