Casale nelle tue mani con il 5x1000 dei cittadini

“Casale nelle tue mani – Dona il 5x1000” questo il nome della campagna che invita i cittadini casalesi a destinare il proprio 5x1000 al Comune che poi, a sua volta, devolverà i fondi ricevuti in progetti dedicati al sociale. Le scelte di destinazione del 5x1000, dell’8x1000 e del 2x1000 non sono alternative tra loro e dunque si potranno firmare tutti e tre gli appositi riquadri della dichiarazione dei redditi. Le informazioni sempre aggiornate verranno aggiunte di volta in volta sul sito del Comune.