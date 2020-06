«Non basta ripartire, serve cambiare pagina!»

CASALE - Legambiente Casale, in linea con le scelte regionali dell’associazione, richiama fortemente l’attenzione delle amministrazioni e del vasto mondo dell’associazionismo. Scuola e ambiente, verde urbano, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana ed energie rinnovabili, queste sono le aree sulle quali sono incentrate le idee proposte dall’associazione ambientale per “cambiare pagina”.

Il punto di partenza del programma diffuso proprio in questi giorni dal presidente di Legambiente, Vittorio Giordano, è la necessità di non rimandare il ripensamento delle politiche urbane ambientali ad un non precisato “momento di passata emergenza”: è proprio ora, anzi, che la ripartenza va impostata come un battesimo di nuove prassi di tutela e rispetto di salute e ambiente.

Tra gli obiettivi di Legambiente c’è la volontà di raggiungere un solido coinvolgimento e una forte condivisione in favore dell’ambiente, finalmente rispondente alle impellenti, adesso più di prima, necessità di salvaguardia, tutela, rispetto e sopravvivenza.

Anche Casale è chiamata, quindi, in ogni ordine e grado, a fare la propria parte. Anche nel Monferrato è viva la speranza di non vanificare gli sforzi e le restrizioni accettate non solo per l’imminente pericolo, ma anche in virtù di essere davvero di fronte all’opportunità di cambiare in meglio. Non sono forse gli shock quelli che , nostro malgrado, rimescolano le carte? Ebbene, rimescoliamole

Non basterà ripartire , ma servirà rifare, tutti e tutte, gli spazi urbani, per viverli in maniera attiva e per renderli belli e gratificanti. Il documento completo è disponibile sul sito di Legambiente .