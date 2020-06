Il duo fotografico LightLens al Castello di Casale

CASALE - All’interno della mostra Just Another Stage, esposta e visitabile all’interno del castello di Casale a partire da sabato 6 giugno, è previsto un percorso fotografico curato dal duo LightLens. Il progetto è intitolato “Donne Incartate” e nasce dall’esigenza dei due creatori, Alessandro Magagna e Laura Marinelli di gridare un forte “No!”. Un “urlo visivo”di grande impatto emozionale, celato dietro alla grazia, alla delicatezza e alle metafore dei loro scatti. I due fotografi “incartano” qui le donne nell’unico modo da loro concepito. Le avvolgono con diversi tipi di carta per esaltarne le caratteristiche, per dire che sono un “dono” al mondo.

L’iniziativa è stata realizzata a quattro mani attraverso un’accurata scelta dei tipi di carta, la realizzazione manuale dei vestiti, un approfondito studio della composizione fotografica e delle luci per dare rilievo al significato di ogni scatto e di ogni creazione. Niente è stato aggiunto in post produzione.

Il duo fotografico LightLens nasce nel 2017 con l’unione dei lavori del casalese classe 1973 Alessandro Magagna e di Laura Marinelli, che è invece originaria di Verona.

All’interno della mostra è presente un ulteriore arricchimento, reso possibile dal contributo del fotografo Enrico Minasso, che presenta il suo lavoro “Il femminile di uguale”. Per chi fosse interessato, sarà disponibile l’approfondimento.