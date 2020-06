Fino a due metri di fango nelle cantine di Madonnina

MADONNINA - Il fango, da strada Guazzaura, è piombato in paese all'alba di oggi: 60, 70 centimetri di acqua nelle strade che hanno invaso il pian terreno di alcuni edifici, i garage e i garage. Madonnina, frazione di Serralunga di Crea, la zona più colpita dal maltempo di questa notte. Sebbene non si registrino danni alle persone e nemmeno sfollati, i danni agli edifici sembrano rilevanti, quantunque ancora impossibili da quantificare. Al momento, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, nella borgata sono in azione i volontari della Protezione Civile che con le pompe stanno cercando di rimuovere la melma che, in alcuni ambienti sotto il livello stradale, è arrivata anche a due metri di altezza.