Giarole: per entrare in Comune c'è il termoscanner

GIAROLE - Nel Comune di Giarole è stato installata in questi giorni l'apparecchiatura per il controllo automatico della temperatura e della presenza dei Dpi all'accesso ai locali del Municipio: funzionerà sia per gli utenti che per i dipendenti.

La rilevazione avviene tramite un termoscanner a noleggio. Mentre viene rilevata la temperatura un tappetino arricchito di ioni d’argento igienizza le suole delle calzature.

Intanto, la situazione epidemiologica di zero contagi ormai da alcune settimane fa ben sperare per una graduale ripartenza delle attività sociali, a partire da quelle a favore delle famiglie.

Il Comune sta infatti procedendo ad un rapido sondaggio per comprendere l’interesse da parte delle famiglie all'adesione ad un Centro Estivo per i bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. Se le richieste saranno almeno 10 bimbi si procederà alla sua attivazione. Si riaprirà inoltre il parco giochi nella zona del Centro Sportivo, a partire da sabato prossimo, nel rispetto delle normative vigenti e che vedrà una sanificazione giornaliera delle strutture.

È infine terminata la distribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a tutte le persone residenti che ne hanno fatto richiesta, rispondenti ai requisiti richiesti dal Dpcm. Sono stati distribuiti buoni spesa per un importo totale di € 4.500,00.

A poco più di un mese dall’apertura, il conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19, destinato agli interventi e alle azioni del Comune per questa urgenza, ha raggiunto la cifra di € 1.600,00 per effetto delle donazioni dei cittadini giarolesi.