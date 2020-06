Bambini ai giardini, festa con palloncini

CASALE - Molti bambini, stamattina, in vari giardini di Casale Monferrato per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Un evento che ha fatto seguito a quello di venerdì (in realtà piuttosto poco partecipato) dedicato ai ragazzi di terza media.

Malgrado qualche polemica della vigilia ("è un evento del Comune, le scuole non c'entrano" ha detto qualche insegnante, poco propenso ad accompagnare gli allievi), la proposta è piaciuta, come assicura l'assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia. E il sindaco Federico Riboldi lo certifica, auspicando che "diventi una piacevole tradizione" da ripetere tutti gli anni.