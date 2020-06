83 kg di solidarietà dalla Sardegna per la Mano di Stella

CASALE - Da Dorgali, in Sardegna, è arrivato un nuovo carico di tappi a sostegno della onlus La Mano di Stella. 83,3 kg di amore per la realtà casalese, da tempo impegnata in un'attività di raccolta fondi in favore dell'acquisto di materiale destinato al punto nascite dell'ospedale di Casale e per sostenere i genitori malati genetici nel loro percorso di diagnosi pre-impianto.

Negli ultimi 12 mesi sono quasi 5 le tonnellate raccolte dalla onlus. Sono state così fatte donazioni per l'ospedale Santo Spirito e imbastiti nuovi progetti.