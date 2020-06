Interventi assistiti con animali: c'è il corso "a distanza"

PROVINCIA - For.Al, in collaborazione con l’associazione “Un Cane per Sorridere Onlus”, associazione specializzata in educazione cinofila e negli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.), ha organizzando un’altra edizione del corso di formazione professionale IAA - Livello Propedeutico di 21 ore divise in varie giornate, riconosciuto dalla Regione Piemonte e previsto dalle Linee Guida regionali e del Ministero della Salute.

Il corso sarà tenuto da docenti di eccellenza in modalità Fad (formazione a distanza), in relazione alla situazione emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus. Le date del corso sono le seguenti: 20, 21, 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio.

Analogo corso si è svolto con successo lo scorso anno sia nella sede di Casale che in quella di Alessandria, entrambe dirette da Patrizia Melanti, e si rivolge in particolare agli aspiranti coadiutori degli animali negli IAA, ai medici e agli psicoterapeuti interessati a diventare Responsabili di Progetto, a tutti coloro che sono in possesso di laurea triennale nei settori sanitario-socio-educativo che aspirano a diventare Referente d’Intervento e ai veterinari che desiderano specializzarsi in IAA.

Per informazioni ulteriori in merito al corso e per iscrizioni occorre rivolgersi al numero 0131 234663 oppure via mail all’indirizzo alessandria@foral.org.

«Anche durante l’emergenza abbiamo continuato a lavorare all’interno delle agenzie, e oltre a fornire materiali didattici e di verifica con modalità on-line ai nostri allievi, abbiamo organizzato nuovi corsi, tra i quali i percorsi I.A.A» ha riferito Patrizia Melanti, direttrice dell’agenzia formativa For.Al di Alessandria e Casale Monferrato.