Due ladri minorenni in azione a Casale: furto al supermercato e in un bar

CASALE - La Polizia di Stato di Casale Monferrato ha recentemente deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto due minori ritenuti responsabili del reato di furto all’interno di esercizi commerciali cittadini.

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di Casale Monferrato ha proceduto nei confronti di una minore di nazionalità romena, trovata presso il supermercato “Penny Market” in possesso di varia merce e derrate alimentari illecitamente asportate dagli scaffali. Giunti celermente sul posto, gli operatori intervenuti hanno identificato la ragazza che invano tentava di darsi alla fuga e successivamente hanno recuperato tutta la refurtiva restituendola agli esercenti.

Sempre a Casale Monferrato, il personale di Polizia del Commissariato è intervenuto in seguito allo sfondamento di una vetrata di un bar cittadino dal quale si è riscontrato l’ammanco di alcuni prodotti, compresa una cassa Bluetooth e somme di denaro per un valore di circa 1.600 euro. Immediatamente, gli operatori intervenuti hanno effettuato i relativi accertamenti del caso e, dopo aver raccolto tutti gli elementi indiziari, sono risaliti al quindicenne quale autore dei fatti, già noto a quegli Uffici per precedenti analoghi.

Pertanto, gli Agenti si sono recati presso il suo domicilio per recuperare parte della refurtiva, rinvenendo anche la cassa Bluetooth rubata e restituendo successivamente il tutto al legittimo proprietario.