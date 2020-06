Auto in fiamme a Ozzano: nessun ferito

OZZANO - È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Casale questa mattina dopo le 11 nell'abitato di Ozzano per spegnere le fiamme divampate da una Peugeot, per cause in corso accertamento. Sul posto anche i Carabinieri. Illeso l'autista dell'auto, sceso dal veicolo prima che l'incendio peggiorasse. La circolazione lungo la Sp 457 è stata temporaneamente interdetta.