Tutto esaurito per la domenica di musica al Castello

CASALE - "Buona la prima" per Esco - Estate a Corte. Ieri sera al Castello il primo appuntamento della kermesse casalese.

Tutto esaurito per il doppio concerto gratuito (ma con posti limitati a 150 persone per le restrizioni Covid) firmato Accademia Le Muse e Monfrà Jazz Festival. Prima sul palco musica varia, dal Pop al Rock passando per il Blues: Andrea Cataneo, chitarra; Andrea Rogato, pianoforte; Serafina Carpari, voce; Ima Ganora, voce; Irene Pinato, flauto; Matteo Foresto, batteria; Luigi Andreone, basso.

Quindi Monfrà Jazz Fest: da Ellington a Gershwin con ospite d’eccellenza Alberto Mandarini. I grandi classici del Jazz mainstream internazionale, passando dalle ballade allo swing. Alberto Mandarini, tromba; Max Gallo, chitarra; Giorgio Allara, contrabbasso; Riccardo Marchese, batteria.

Prossimo appuntamento musicale al Castello sabato 27 con la Monferrato Classic Orchestra, diretta da Sandor Karolyi.