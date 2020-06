Lo storico della Resistenza Favretto finalista del premio “Viareggio - Rèpaci”

VIAREGGIO (Lucca) - C'è anche lo scrittore e storico della Resistenza Sergio Favretto tra i dieci finalisti selezionati al Premio Letterario “Viareggio - Rèpaci” 2020. Il riconoscimento, nato in Versilia nel 1929 sulla spiaggia e “sotto un ombrellone” per iniziativa dei tre amici Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni, giunge quest’anno alla sua 91° edizione.

Fedele al suo motto “liber et immunis” è a tutt’oggi un modello di autonomia e d'indipendenza sia politica, che culturale. La Giuria, presieduta da Simona Costa, è composta da Maria Pia Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Federico Roncoroni, Anna Maria Torroncelli.

L’opera “Con la Resistenza. Intelligence e missioni alleate sulla costa ligure” del casalese Sergio Favretto (Edizioni SEB27) è tra le dieci selezionate nella categoria Saggistica.

«Fatto importante, non solo poiché frutto di un autore del nostro Monferrato, e iscritto Anpi Casale, ma anche per la tematica affrontata, gli autori presenti e il trovarsi al cospetto di colossi dell’editoria - commentano dall'Anpi di Casale - La Giuria tornerà a riunirsi nella seconda metà di giugno per scegliere i finalisti del premio “Viareggio-Rèpaci” nonché vincitori del premio “Giuria-Viareggio”. In bocca al lupo a Sergio Favretto».

Con Favretto finalisti anche:

Piergiorgio Bellocchio, Un seme di umanità. Note di letteratura, Quodlibet

Massimo Bray, Alla voce cultura. Diario sospeso della mia esperienza di ministro, Manni

Angelo D’Orsi, L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg, Neri Pozza

Giulio Ferroni, L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della “Commedia”, La Nave di Teseo

Aldo Grasso, Storia e critica della televisione italiana, il Saggiatore

Paolo Isotta, Verdi a Parigi, Marsilio

Egidio Ivetic, Storia dell’Adriatico, il Mulino

Mirella Serri, Gli irriducibili, Longanesi

Vincenzo Trione, L’opera interminabile. Arte e XXI sec., Einaudi