La bomba a Sesia? Era un vecchio boiler abbandonato!

FRASSINETO PO - Nel tardo pomeriggio di domenica una signora, navigando sul Sesia nei pressi della confluenza con il Po, in una zona di confine tra Piemonte e Lombardia, fra i comuni di Casale, Frassineto Po e Candia Lomellina (ma nel comune di Frassineto), ha rinvenuto, a pelo d'acqua, una bomba.

Così sembrava anche ieri, tanto che l'area era stata cintata. Questa mattina il sospiro di sollievo in seguito all'intervento congiunto degli agenti del commissariato di Polizia di Casale e del 32mo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense (quelli che vengono gergalmente definiti gli Artificieri di Fossano). Non si tratta di una bomba bensì di un grosso boiler, trasportato verso il "ghiaione" dalle ultime piene.

«Solo un falso allarme - commenta il Maggiore Elvio Pascale - Appena riconosciuto l'ordigno come un boiler (in realtà, hanno spiegato i militari, a un occhio inesperto molto simile a una tipologia di bomba incendiaria utilizzata durante il secondo conflitto mondiale) lo abbiamo portato a riva. La zona di rinvenimento era compatibile con quella di altri ordigni (questa volta reali) rinvenuti anche in questi anni (i più recenti a Valenza nel 2019 e a Casale nel 2017) e perciò è stato corretto adottare questo livello di attenzione».

Ora, semplicemente, il boiler - bomba, sarà "trattato" come un normale rifiuto abbandonato.