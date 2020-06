Nuovi giochi all'area Marta Tenani: investimento da 80mila euro

CASALE - Si inaugureranno domani, giovedì 25 giugno - dopo mesi di attesa a causa dell'emergenza sanitaria - i nuovi giochi dell’area Marta Tenani in piazza Martiri della Libertà, conosciuta da molti casalesi come piazza Dante. Alle ore 9.45 il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Maria Teresa Lombardi ufficializzeranno la riapertura dopo i lavori di installazione di due nuove strutture ludiche.

«Come avevamo promesso a fine 2019 – ha spiegato il sindaco Riboldi – i lavori per la posa dei nuovi giochi di piazza Martiri della Libertà si sono conclusi a inizio primavera, ma l’emergenza CoronaVirus non ci ha permesso né di inaugurarli né di farli fruire ai bambini della città. Giovedì, quindi, potremo finalmente fare una semplice, ma significativa, cerimonia».

La sostituzione delle attrezzature ludiche si è resa necessaria per l’usura di quelle presenti e ha visto un investimento di circa 80 mila euro tra acquisto dei giochi, posa e sostituzione della pavimentazione antitraumatica.

«Un investimento importante – ha sottolineato l’assessore Lombardi - che ha un duplice obiettivo: salvaguardare la sicurezza dei bambini e ammodernare una delle aree gioco più frequentate della città. Poter garantire ai più giovani zone dove svolgere attività all’aperto è molto importante, soprattutto dopo i tre mesi trascorsi in casa per l’emergenza Covid. Per questo motivo, come Assessorato all’Ambiente, proseguiremo nell’impegno di rendere Casale Monferrato sempre più a misura delle famiglie».