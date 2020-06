RipartiCasale: lunedì il primo incontro del gruppo "Economia"

CASALE - Gruppi di lavoro per analizzare e pianificare la ripartenza dopo l’emergenza Covid, mettendo insieme tecnici e amministratori su tre macroargomenti: Economia, Educazione / Sociale e High Tech.

Questo è il progetto #RipartiCasale che ha preso il via ufficialmente lo scorso 11 maggio, all’indomani dell’avvio della fase 2, e che nelle settimane ha visto i componenti impegnati in una serie di incontri, per lo più virtuali, per mettere in campo azioni concrete per il target di riferimento.

Nei prossimi giorni il Gruppo di Lavoro Economia, che ha come obiettivo quello di essere punto di raccordo tra l’Amministrazione, gli attori istituzionali, le Associazioni di categoria, i Sindacati e gli istituti di Credito per rispondere in maniera puntuale ed efficiente alle esigenze di ripresa economica del territorio, avvierà una serie di incontri.

Il primo sarà in programma lunedì 29 giugno alle ore 15: Emilia Pizzuto, Life e Corporate Coach, tratterà, in un incontro online, le Proposte per cambiare il business. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al link.

Si proseguirà poi lunedì 6 luglio con Aldo Lombardi, Segretario Commissione Regionale ABI Piemonte, che, sempre alle ore 15, tratterà il tema Quali risorse per la ripartenza? All'incontro, che si svolgerà nella Sala consiliare del Municipio, sono stati invitati i direttori degli istituti di credito di Casale Monferrato. Per tutti coloro che fossero comunque interessati, anche in questo caso ci si potrà collegare a GoToMeeting (il link sarà comunicato successivamente).

L’ultimo appuntamento è ancora in fase di definizione, ma coinvolgerà associazioni e enti preposti ai controlli attinenti l’ultimo Decreto e le Linee guida per la ripartenza.

I componenti del Gruppo di lavoro Economia:

coordinatore Paolo Secco (Presidente società Energica), segretario esecutivo Fiorenzo Pivetta (Presidente del Consiglio comunale, rappresentante del Sindaco Federico Riboldi per la materia Lavoro) e in qualità di componenti i consiglieri comunali Tiziano Allera, Giampiero Farotto, Vincenzo Miceli, Roberto Milano e Benedetto Riccobono, il rappresentante del Comune nella cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese Tommaso Caligaris, la dirigente del Settore Economico Finanziario Sara Marchetti e la funzionaria comunale dei Servizi Finanziari Barbara Piagentini.