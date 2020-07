Dal Comune di Casale mascherine per bambini e ragazzi

CASALE - Martedì pomeriggio saranno consegnate in dono le mascherine di protezione a tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni di Casale Monferrato (le mascherine sono già state consegnate ai 55 Comuni del Monferrato casalese).

«In questi giorni, grazie all’instancabile lavoro del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, si sta effettuando una nuova distribuzione. Come ho più volte ripetuto, non lasciamo nessuno solo o abbandonato: il nostro compito, come Amministrazione, è quello di essere a fianco di tutti, soprattutto dei più deboli - spiega il sindaco Federico Riboldi - In questa fase di ripartenza, è ancora più importante quindi far sentire la nostra presenza e lavorare affinché si rimanga tutti uniti».

Ai 55 Comuni del Monferrato casalese sono state già consegnate mascherine acquistate per i bambini nella fascia d’età 3 / 6 anni e per i ragazzi dai 7 ai 12 anni, mentre quelle per i giovani della città saranno distribuite martedì 7 luglio.

«Per i 2 mila giovani di Casale Monferrato – ha spiegato il coordinatore della Protezione Civile, Enzo Amich – la distribuzione avverrà direttamente nei quartieri di residenza: martedì prossimo dalle ore 17 alle ore 19.30 infatti, allestiremo una postazione in ogni rione, dove i genitori potranno ritirare le mascherine. Per inviare un messaggio di speranza e di gioia si è pensato di acquistare dei dispositivi colorati e di accompagnarli con un cartoncino sui cui campeggia un arcobaleno e dei bambini che indossano le mascherine sono intorno allo slogan Diventa anche tu un supereroe… mascherato! I dispositivi sono riutilizzabili e lavabili fino a 20 volte, affinché possano essere indossati nel tempo e accompagnare i bambini in questa fase di ripartenza e di ritorno alla normalità».

Le famiglie per ritirare le mascherine dovranno recarsi nei punti di distribuzione presenti nel proprio quartiere, e più precisamente:

Vecchia Casale (centro storico, Ronzone, Borgo Ala, Salita Sant’Anna, Priocco): piazza Castello di fronte all’ingresso del Castello del Monferrato

Valentino: Parcheggio via Bligny (angolo Corso Valentino)

Porta Milano: Parcheggio don Carlo Gnocchi (di fronte alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria)

Oltreponte: piazza Risorgimento (di fronte alla chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine)

Frazione Casale Popolo: Cantone Chiesa di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista

Frazione San Germano: parcheggio di fronte alla chiesa

Frazione Terranova: Strada Maestra, 93 (di fronte la sede della Croce Bianca)

Frazioni Santa Maria del Tempio, Rolasco e Roncaglia: già consegnate

Chi non potesse ritirare le mascherine martedì potrà farlo nella sede della Protezione Civile di strada Asti, 5/D dalle ore 10 alle ore 14.30 di mercoledì 8 luglio.