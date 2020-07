Un ombrellone sull'albero, arrivano i Vigili del Fuoco

CASALE - Insolito intervento dei Vigili del Fuoco di Casale pochi minuti fa in via Sobrero, poco distante da piazza Martiri della Libertà (piazza Dante). Un ombrellone, letteralmente volato via dall'alta terrazza panoramica di una villetta, è andato ad incastrarsi a diversi metri di altezza, su un fitto albero. Con le scale in dotazione al furgone di servizio i Vigili del Fuoco lo hanno "liberato" impedendo che potesse cadere sulle teste degli ignari cittadini.