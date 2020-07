Castello di Casale sold out per i Why Not. Stasera tocca al teatro

CASALE - Grande partecipazione di pubblico ieri sera al Castello di Casale per la serata di Esco - Estate a Corte. Tutto esaurito (circa 150 posti la capienza consentita dalle regole - Covid) con persone costrette ad attendere il loro turno per entrare per il concerto gratuito dei Why Not a cura dell’Associazione Amici della Musica Istituto Carlo Soliva. Dopo la musica, stasera tocca al teatro: alle ore 21.30 c'è la "prima" di uno spassosissimo spettacolo a cura della Compagnia Teatrale Fubinese: Stai su da dosso. Cabaret in musica con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari, katia Didio e Massimo Faletti. Parodie, gag, strampalerie varie... per tenere lontano il Covid. Ingresso gratuito.