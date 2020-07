Luglio di lettura a cura della biblioteca Luzzati

CASALE - Tornano gli attesi appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, tra cui quelli di Nati per Leggere che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte, un progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

Il calendario degli eventi coinvolgerà non solo la sede del Castello del Monferrato, ma anche i centri estivi cittadini e di Villanova Monferrato, Comune aderente al Sistema Bibliotecario.

Primo appuntamento domani, 7 luglio, con Storie di carta, letture con laboratorio creativo a cura di Barbara Corino nella sede dei centri estivi di Villanova Monferrato. Dalle ore 10 i bambini della scuola dell’infanzia potranno ascoltare storie di gatti e calzini di piccoli adulti e grandi bambini. Sognare eroi, pirati e mille avventure che prendono vita dalle letture. Colorare e piegare carta e parole creando tutto ciò che si vuole.

L’iniziativa si ripeterà sempre a Villanova, per un altro gruppo di bambini della scuola dell’infanzia, venerdì 17 luglio sempre alle ore 10. Martedì 14, invece, il Collettivo Teatrale presenterà agli alunni della primaria la storia Il mare racconta.

Nelle sale della Luzzati, invece, i laboratori estivi creativi prenderanno il via mercoledì 8, per poi proseguire mercoledì 22 luglio e mercoledì 2 settembre. Alle ore 17 cinque bambini dai 4 anni in su, accompagnati da un adulto, potranno divertirsi creando e colorando simpatici disegni e giochi. Prenotazione obbligatoria a uno dei seguenti numeri: 0142 444302 – 0142 444308 – 0142 444297.

Robert Johnson sarà invece il protagonista dell’appuntamento di venerdì 10 luglio alle ore 17.30 al Castello del Monferrato. Paolo Bonfanti racconterà, accompagnato dall’inseparabile chitarra, la storia del re del blues a un massimo di 20 bambini (con i rispettivi accompagnatori) che si saranno prenotati ai numeri della Biblioteca Ragazzi.

Con le stesse modalità, il Collettivo Teatrale proporrà a Casale Monferrato alle ore 17.30 di mercoledì 15 luglio Il mare racconta: tutto ha inizio con l'apertura di un baule, il classico scrigno che sulle navi custodiva i tesori. Da lì prenderanno vita personaggi e storie le cui vicende appartengono al mare. E sarà sempre il mare a darne anima e voce, per poi riprendersele per custodirle gelosamente nei suoi abissi.

La Biblioteca Luzzati ospiterà anche i ragazzi del centro estivo dell’oratorio del Valentino, con una proposta dedicata a Pinocchio: letture e laboratorio a tema l’8, il 9, il 15, il 16, il 21, il 22 e il 23 luglio.

«Sono particolarmente felice della ripresa delle iniziative della Biblioteca Luzzati – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia – perché i bambini hanno assolutamente bisogno, nel rispetto delle norme, di tornare a divertirsi in compagnia e con appuntamenti gioiosi».

Per tutti gli appuntamenti c’è l’obbligo della mascherina, dell’igienizzazione delle mani e della distanza di sicurezza.