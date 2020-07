Si rompe il boiler e i Vigili del Fuoco entrano in casa dal terrazzo

CASALE - Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale oggi attorno alle 15 in via Sant'Anna. In un appartamento, a causa delle rottura del flessibile di un boiler si è creato un allagamento per stillicidio. I Vigili del Fuoco, arrivati insieme all'amministratrice del condominio, sono entrati nell'abitazione dal balcone attraverso la scala in dotazione.